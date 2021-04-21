В Сети появилось видео момента смерти кемеровчанина возле крупной больницы

Инцидент зафиксировала камера наблюдения.

В популярном паблике «Инцидент.Кемерово» появилось видео, на котором запечатлен момент смерти кемеровчанина в Кировском районе.

В районе улицы Тайгинская в городе Кемерово шёл мужчина в тёмной куртке с тележкой. Судя по данным с камеры наблюдения, примерно в 13:16 по местному времени ему стало плохо, и он упал на землю рядом с прогулочной дорожкой. К мужчине стали подходить прохожие, чтобы проверить, в каком он состоянии.

Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти горожанина не удалось. Он скончался на месте.

Видео: https://vk.com/incident_42