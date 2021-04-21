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В Кемерове будут судить мужчину, мать которого задохнулась под снегом

21 апреля 2021 в 14:34

Ему вменяют причинение смерти по неосторожности.

В столице Кузбасса перед судом предстанет 59-летний местный житель. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Отмечается, что в результате его действий погибла 84-летняя женщина.

Инцидент произошёл в Промышленновском округе. Сын приехал к матери помочь с уборкой снега, однако во время чистки снега женщина вышла из дома во двор. Внезапно с металлической крыши на неё сошёл пласт снега. Мужчину также стянуло снегом с крыши, но он не пострадал. А вот мать в сугробе он обнаружил только спустя некоторое время, когда расчищал двор.

«Кемеровчанин вызвал пострадавшей медиков, но они уже н смогли помочь и констатировали смерть женщины. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшей стала механическая асфиксия от сдавления груди и живота сыпучим веществом (снегом)», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Отмечается, что со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. Материалы дела направлены в суд.


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