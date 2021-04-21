Более 200 человек отравились алкоголем в Кузбассе с начала года

Такие данные озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За первые три месяца 2021 года в Кузбассе зарегистрировано 238 случаев отравления алкоголем - это 9 человек на 100 000 населения.

При этом, как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, случаев отравления в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года и в 4,6 раз меньше аналогичный показателей 2013-го.

«Уровень смертельных исходов от отравлений алкоголем за период январь–март за последние 8 лет снизился: с 146 случаев в 2013 году до 90 случаев в 2021 году. Отравлений алкогольной продукцией промышленного производства на территории Кемеровской области за отчётный период не зарегистрировано», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также в ходе совместных с полицией проверок торговых предприятий, занятых реализацией алкогольной продукции, в 75% из них выявлены нарушения. В числе основных: нарушение условий хранения и сроков годности алкогольной продукции; отсутствие информации о товаре и реализация без сопроводительных документов. К административной ответственности привлечены 50 юридических, должностных лиц и ИП. Сумма штрафов превысила 100 000 рублей.