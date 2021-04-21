В Анжеро-Судженске в подъезде многоквартирного дома умерла женщина

По словам очевидцев, медики отказались ее госпитализировать.

Жительница Анжеро-Судженска рассказала в соцсетях об инциденте, произошедшем в её доме. Как сообщает Газета Кемерова, история вызвала широкий общественный резонанс.

По словам горожанки, по дороге в магазин она увидела у подъезда женщину, которой было плохо.

«Поговорив с ней и расспросив о самочувствии, она вызвала скорую, дождалась медиков и пошла по своим делам. Вернувшись, она обнаружила женщину уже в своём подъезде — она не подавала признаков жизни. По словам соседей, медики отказались забрать женщину и просто занесли её внутрь», - пишет издание.

В комментариях к публикации горожанки представитель минздрава Кузбасса сообщил, что также разбирается с данным происшествием. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.