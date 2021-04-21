Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 апреля

Новые случаи смерти не зарегистрированы.

По данным на утро 21 апреля в Кемеровской области выявили 68 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 15, Новокузнецк — 7, Юрга — 7, Анжеро-Судженск — 4, Белово — 4, Ленинск-Кузнецкий — 3, Междуреченск — 3, Мыски — 3, Берёзовский — 2, Калтан — 2, Киселёвск — 2, Промышленновский округ — 2, Топкинский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Осинники — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Ижморский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Мариинский район — 1, Прокопьевский округ — 1, Таштагольский район — 1, Тяжинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Новые случаи смерти не зарегистрированы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 34 559 случаев коронавируса: 446 человек получают медицинскую помощь, 33 463 выздоровели, 650 скончались.