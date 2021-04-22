Житель Тайги отправится в колонию за надругательство над тремя детьми

Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

В Кузбассе суд вынес приговор жителю Тайги, совершившему насильственные преступления сексуального характера в отношении троих детей.

По версии следствия, в мае 2020 года 37-летний мужчина распивал алкоголь в гостях у знакомого. После застолья он вышел во двор и, увидев соседских детей, позвал их к себе в дом. На приусадебном участке он совершил в отношении двух 12- и 4-летних мальчиков и 8- летней девочки насильственное преступление сексуального характера. Затем он отпустил их и сказал им ничего не рассказывать. Однако дома родители услышали разговор детей и обратились в правоохранительные органы.

Мужчину задержали, он со следствием не сотрудничал и вину не признал. Как сообщили в СУ СК Кузбасса, психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Мужчина был заключён под стражу. В итоге суд назначил ему 16,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.