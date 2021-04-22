Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 апреля

Умерли два пациента.

По данным на утро 22 апреля в Кемеровской области выявили 69 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 16, Юрга — 8, Новокузнецк — 6, Междуреченск — 5, Анжеро-Судженск — 4, Ленинск-Кузнецкий — 4, Прокопьевск — 3, Белово — 2, Берёзовский — 2, Калтан — 2, Киселёвск — 2, Осинники — 2, Кемеровский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Краснобродский — 1, Полысаево — 1, Крапивинский округ — 1, Мариинский район — 1, Новокузнецкий район — 1, Топкинский округ — 1, Тяжинский округ — 1, Юргинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Умерли два пациента.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, онкопатологии. Он проживал в Промышленновском районе

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 34 628 случаев коронавируса: 469 человек получают медицинскую помощь, 33 507 выздоровели, 652 человека скончались.