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Мэр Кемерова предложил горожанам выбрать название будущего ледового комплекса

22 апреля 2021 в 09:58

Голосование пройдёт на сайте «Кузбасс Онлайн» с 21 по 30 апреля.

В настоящее время в Рудничном районе продолжается строительство ледового катка. Илья Середюк обсудил со строителями и представителями спортивного сообщества варианты названия.

«Предлагаем к этой дискуссии подключиться всем кемеровчанам и выбрать один из вариантов названия либо предложить свой», — написал глава Кемерова в своем Instagram.

По его словам, что сейчас существуют такие предложения: «Кемеровский», «Чемпион», «Сибирь», «Молодёжный», «Шахтёр», «Радуга», «Ледовый», «Рекорд», «Сосновый», «Юбилейный», «Снежинка», «Томь».

Голосование пройдёт на сайте «Кузбасс Онлайн» с 21 по 30 апреля.

 

Фото: ilyaseredyuk / Instagram


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