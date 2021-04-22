В Кузбассе поезд насмерть переехал жителя Новосибирской области

Ранее погибший распивал алкогольные напитки.

Трагический инцидент произошел на перегоне станций Тайга-2 — Басандайка. Накануне вечером в районе остановочного пункта Сураново электровоз насмерть сбил мужчину.

«Машинист заметил человека, который лежал в непосредственной близости от рельсов, и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось», - сообщили в Кузбасском ЛУ МВД.

По данным ведомства, 37-летний житель Новосибирской области скончался на месте в результате черепно-мозговой травмы. Как стало известно, накануне трагедии погибший распивал алкогольные напитки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.