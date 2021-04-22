Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе зафиксировали рост уровня заболеваем...

В Кузбассе зафиксировали рост уровня заболеваемости COVID-19

22 апреля 2021 в 13:59

Об этом заявил Роспотребнадзор.

На прошлой неделе в Кузбассе было зарегистрировано 460 случаев заболевания коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, это на 17% больше по сравнению с предыдущей неделей.

«Кроме того, за прошлую неделю в регионе зарегистрировали 10 000 новых случаев острых респираторных вирусных инфекций. Заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога на 35,3%», - уточнили в ведомстве.

Всего на прошлой неделе специалисты исследовали клинический материал от 40 больных ОРВИ. Причину удалось установить в 16 случаях: заболевания были обусловлены негриппозными вирусами.

Отмечается, что в странах Северного полушария, в том числе в России, заболеваемость ОРВИ в данный момент носит межэпидемический характер.


Читайте также

Content
Мэр Кемерова предложил горожанам выбрать название будущего ледового комплекса
Content
В Кузбассе поезд насмерть переехал жителя Новосибирской области
Content opsetvd7kz5ronot
В Междуреченске 10-летний мальчик спал в подъезде
Content obzor io200605 5e9b424bc8749b68a8839be27380bf93 1024x658
Жителя Кемерова осудили на 24 года за растление семи детей

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?