В Кузбассе зафиксировали рост уровня заболеваемости COVID-19

Об этом заявил Роспотребнадзор.

На прошлой неделе в Кузбассе было зарегистрировано 460 случаев заболевания коронавирусом. По данным Роспотребнадзора, это на 17% больше по сравнению с предыдущей неделей.

«Кроме того, за прошлую неделю в регионе зарегистрировали 10 000 новых случаев острых респираторных вирусных инфекций. Заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидемического порога на 35,3%», - уточнили в ведомстве.

Всего на прошлой неделе специалисты исследовали клинический материал от 40 больных ОРВИ. Причину удалось установить в 16 случаях: заболевания были обусловлены негриппозными вирусами.

Отмечается, что в странах Северного полушария, в том числе в России, заболеваемость ОРВИ в данный момент носит межэпидемический характер.