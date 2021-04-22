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В Междуреченске 10-летний мальчик спал в подъезде

22 апреля 2021 в 15:53

Тревогу забила его мать.

Ночью к полицейским обратилась за помощью жительница Междуреченска. Женщина рассказала, что её 10-летний сын не вернулся домой из школы. Родители попытались отыскать ребёнка самостоятельно, но поиски результатов не дали.

«На поиски школьника был поднят личный состав ОМВД России по Междуреченску. Полицейские выяснили, что в школу мальчик не приходил. Были опрошены друзья мальчика, водители такси, обследованы подъезды расположенных поблизости домов. Около 6:30 ребёнка обнаружили жильцы одного из домов — мальчик спал в подъезде», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Выяснилось, что ребёнок пропустил занятия в школе и побоялся, что его отругают родители. Поэтому днём он гулял по городу, а ночью уснул в одном из подъездов. Заметив спящего мальчика по пути на работу жильцы подъезда позвонили в полицию.

Ребёнка доставили в отдел, а чуть позже передали родителями. С семьёй была проведена профилактическая беседа.


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