Жителя Кемерова осудили на 24 года за растление семи детей

Его жертвами стали падчерицы и их подруги.

В столице Кузбасса осудили за надругательство над детьми 36-летнего местного жителя. Суд признал мужчину виновным в совершении ряда преступлений, в том числе в изнасиловании несовершеннолетней, развратных действиях, совершённых в отношении двух и более лиц.

«В период с 2016-го по август 2018 года мужчина надругался над падчерицами, а также их подругами. О случившемся девочки никому не рассказывали, боялись, что узнают родители. В августе 2018 года одна из потерпевших в социальных сетях переписывалась со злоумышленником, в том числе они обсуждали тему их интимных отношений. Переписку она вела с планшета знакомых, которые позже увидели данный текст и сообщили об этом родителям девочки», - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кузбассу.

Подозреваемый был задержан и заключен под стражу.

Как установили следователи, первое преступление сексуального характера мужчина совершил в отношении падчерицы ещё в 2011 году. А всего по уголовному делу потерпевшими признали семь девочек возрастом до 16 лет.

В ходе расследования обвиняемому провели психолого-психиатрическую экспертизу. Последняя признала его вменяемым, но выявила расстройства сексуальных предпочтений в форме педофилии.

Отмечается, что со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В итоге суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.