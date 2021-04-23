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В Ленинске-Кузнецком на улице обнаружили тело убитой девушки

23 апреля 2021 в 09:58

На месте работают правоохранители.

22 апреля в соцсетях появилась информация о том, что в Ленинске-Кузнецком была убита девушка. На месте предполагаемого убийства работают правоохранители.

Судя по фото с места происшествия, там работали сотрудники правоохранительных органов.

«Сегодня в Лесном Городке возле леса, скорее всего, убили человека, по крайней мере, я видел. как накрывали белой накидкой, приехало много полицейских», — говорится в подписи к снимку.

Информацию подтвердили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

«Сейчас на месте работают следователи. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося», — пояснили в ведомстве.


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