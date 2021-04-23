В центре Кемерова построят новый жилой район

Он расположится рядом с кластером искусств.

В центре Кемерова на набережной Томи будет возведён новый жилой район «Притомский», рассчитанный на 7 000 жителей. Как сообщил начальник городского управления архитектуры и градостроительства Василий Мельник, строительство начнётся уже в 2021 году.

«Под застройку выделен участок в 25 га рядом с кластером искусств. Площадь жилья составит более 150 кв. м. Застройщиком станет «СДС-Строй», - пишет ТАСС.

Известно, что «Притомский» разместится на участке между объектами кластера и спортсооружениями — ледовым дворцом «Кузбасс» и спорткомплексом «Кузбасс-Арена».

В настоящее время идёт разработка и согласование концепции застройки. Будут построены как жилые дома, так и соцобъекты.