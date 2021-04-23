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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 апреля

23 апреля 2021 в 11:37

Умерли два пациента.

По данным на утро 23 апреля в Кемеровской области выявили 67 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 21, Новокузнецк — 7, Юрга — 7, Ленинск-Кузнецкий — 5, Кемеровский округ — 5, Анжеро-Судженск — 3, Междуреченск — 3, Берёзовский — 2, Калтан — 2, Прокопьевск — 2, Беловский район — 2, Промышленновский округ — 2, Юргинский округ — 2, Белово — 1, Мариинский район — 1, Новокузнецкий район — 1, Тяжинский округ — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Умерли два пациента.

У мужчины 1959 года рождения развилась двусторонняя пневмония. Он проживал в Междуреченске. У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 34 695 случаев коронавируса: 483 человека получают медицинскую помощь, 33 588 выздоровели, 654 скончались.


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