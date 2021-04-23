В Кемерове на популярный сайт объявлений выставили ребёнка

Продавец неудачно пошутил, что продает его «в рабство».

23 апреля на сайте «Юла» опубликовали объявление с ребёнком. Как сообщает Газета Кемерова, его опубликовали в 9:27.

«Объявление появилось в категории «Животные», подкатегория «Грызуны». Там не указана стоимость, текст самого объявления такой: «Сказачный дебил) В рабство) СРОЧНО». В качестве местоположения указан город Кемерово», - пишет издание.

Отмечается, что после публикации скриншотов объявления в соцсетях его удалили с сайта. Однако перед этим заметку успели посмотреть более 55 человек.

Продавец, который разместил объявление, зарегистрировал на «Юле» с 3 февраля 2021 года. Отмечается, что он продаёт грызунов.