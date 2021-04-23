Блог с тобой ›› Новости ›› В Кемерове на популярный сайт объявлений выстав...

В Кемерове на популярный сайт объявлений выставили ребёнка

23 апреля 2021 в 12:39

Продавец неудачно пошутил, что продает его «в рабство».

23 апреля на сайте «Юла» опубликовали объявление с ребёнком. Как сообщает Газета Кемерова, его опубликовали в 9:27. 

«Объявление появилось в категории «Животные», подкатегория «Грызуны». Там не указана стоимость, текст самого объявления такой: «Сказачный дебил) В рабство) СРОЧНО». В качестве местоположения указан город Кемерово», - пишет издание.

Отмечается, что после публикации скриншотов объявления в соцсетях его удалили с сайта. Однако перед этим заметку успели посмотреть более 55 человек.

Продавец, который разместил объявление, зарегистрировал на «Юле» с 3 февраля 2021 года. Отмечается, что он продаёт грызунов.


Читайте также

Content
Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 апреля
Content 237099 1c55f598
Власти Кемерова анонсировали строительство новых школ в Рудничном районе
Content 550296x630x0 1556102403
Сергей Цивилев учредил новую областную награду
Content moshen
В Прокопьевске будут судить рецидивиста, обманувшего более 20 пенсионеров

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?