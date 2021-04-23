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Власти Кемерова анонсировали строительство новых школ в Рудничном районе

23 апреля 2021 в 13:44

Вопрос мэру задали жители Радуги.

Кемеровчане поинтересовались у главы города в Instagram, когда планируется построить новые школу и детсад на Радуге.

«В Рудничном районе города Кемерово запланировано строительство двух школ, одна в микрорайоне «Антипова», разработан проект, получено положительное заключение государственной экспертизы, в настоящее время подготавливается заявка на включение финансирования строительства в федеральные и областные программы», — ответили в мэрии.

По данным администрации, вторую школу планируют строить в микрорайоне 13 Рудничного района. В данный момент проектно-сметная документация проходит процедуру госэкспертизы.

Кроме того, в микрорайоне 11Б Рудничного района планируют построить детский сад. Сейчас решается вопрос о финансировании данного проекта.


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