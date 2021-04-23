Сергей Цивилев учредил новую областную награду

За вклад с борьбу с COVID-19.

Губернатор Кузбасса учредил новую награду — нагрудный знак «За вклад с борьбу с COVID-19».

«В соответствии с Законом Кемеровской области от 14.02.2005 № 32-ОЗ «О наградах», в целях поощрения особо отличившихся работников сферы здравоохранения, в знак признания их выдающихся заслуг по борьбе с COVID-19 перед Кузбассом постановляю: учредить награду губернатора Кемеровской области — Кузбасса — нагрудный знак «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе», — говорится в официальном постановлении.

Знаком будут награждаться медики и прочие работники медицинских организаций государственной и частной систем здравоохранения региона, а также работники образовательных организаций, обучающих медиков — вузов и ссузов. Отмечаться они будут: за самоотверженный труд и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19; большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья, проявленный в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19; за заслуги в подготовке квалифицированных кадров для медицинских организаций в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией СОVID-19.

«Знак рельефный, выполнен в форме многогранника с наклонными гранями. В центральной части знака помещена выпуклая надпись: «За вклад в борьбу с COVID-19 в Кузбассе». Фон под надписью покрыт белой ювелирной эмалью. Два ромба, символизирующие флаг Кемеровской области — Кузбасса, покрыты ювелирной эмалью красного и синего цветов. Размер знака 26×24 мм. Знак покрыт гальваническим серебром 999 пробы», — указано в положении о награде.

Предлагать кандидатуры для награждения смогут депутаты парламента, главы муниципалитетов, органы местного самоуправления, а также непосредственно сам губернатор и сотрудники правительственного аппарата.