В Прокопьевске будут судить рецидивиста, обманувшего более 20 пенсионеров

Пенсионеры отдавали якобы знакомому внука от 5000 до 100 000 рублей.

В Кузбассе 43-летний мужчина обвиняется в совершении 22 преступлений по статье «Мошенничество».

«Неоднократно судимый житель Прокопьевска звонил пенсионерам и, представлявшись внуком, выманивал у них деньги под различными предлогами (был избил, попал в ДТП, сломался автомобиль и т. д.). Забирать деньги у пострадавших он поручал курьерам, которые не знали, что работают на афериста», - рассказали в главном управлении МВД РФ по Кемеровской области.

Пенсионеры отдавали якобы знакомому внука от 5000 до 100 000 рублей. В общей сложности с августа по декабрь 2020 года аферист обманул 21 пенсионера, похитив у них более 1 250 000 рублей.

Только в одном случае жительница Прокопьевска смогла вывести афериста на чистую воду и не отдала свои личные сбережения. При последней попытке кражи 70000 у 79-летней пенсионерки под предлогом покупки автозапчастей, сотрудники МВД смогли поймать курьера с поличным.

Позже личность самого афериста была раскрыта. На время следствия мошенник заключен под стражу, ему грозит до 6 лет лишения свободы.