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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 апреля

24 апреля 2021 в 11:51

Один пациент скончался.

На утро 24 апреля в Кемеровской области ещё у 69 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 23, Новокузнецк — 9, Калтан — 5, Междуреченск — 5, Юрга — 5, Анжеро-Судженск — 4, Осинники — 4, Белово — 3, Прокопьевск — 3, Кемеровский округ — 3, Промышленновский округ — 2, Берёзовский — 1, Краснобродский — 1, Мариинский район — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Один пациент скончался.

У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 34 764 случаев коронавируса: 494 человека получают медицинскую помощь, 33 615 выздоровели, 655 скончались.


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