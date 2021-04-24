Сергей Цивилев принял участие во Всероссийском субботнике

Вышли на уборку территорий и жители городов и районов Кузбасса.

24 апреля во всех российских регионах проходят массовые субботники.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв опубликовал фотографии субботника, который прошёл с утра в кемеровском парке имени Жукова. Глава региона присоединился к мероприятию вместе с жителями городов и районов Кузбасса.

«Важно привести наши парки, скверы и дворы в порядок, чтобы нам всем было приятно прийти в них погулять. Подрастающее поколение, правда, окончания уборки не дождалось и уже вовсю катается на самокатах. С коллегами из правительства области мы работали в кемеровском парке Победы имени Жукова, а всего в Кузбассе в субботнике участвуют более 90 000 человек. Большое спасибо всем, кто поддержал эту акцию! Общими усилиями делаем Кузбасс комфортным и уютным!» — поделился губернатор в соцсетях.

Напомним, 23 апреля Новокузнецк провёл свой традиционный субботник «Кузню приберите» 23 апреля, а сегодня также присоединился к всероссийской акции.

Фото: https://vk.com/tsivilev42