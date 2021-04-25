Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 апреля

Зафиксировано еще два летальных случая.

На утро 25 апреля в Кемеровской области ещё у 66 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 21, Новокузнецк — 12, Междуреченск — 5, Ленинск-Кузнецкий — 4, Киселёвск — 3, Юрга — 3, Анжеро-Судженск — 2, Белово — 2, Кемеровский МО — 2, Промышленновский МО — 2, Тяжинский МО — 2, Берёзовский — 1, Калтан — 1, Полысаево — 1, Новокузнецкий МР — 1, Прокопьевский МО — 1, Топкинский МО — 1, Юргинский МО — 1, Яшкинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Скончались два пациента.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске. У женщины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове.

Всего с начала пандемии в Кемеровской области зарегистрировано 34 830 случаев коронавируса: 502 человека получают медицинскую помощь, 33 671 выздоровели, 657 скончались.