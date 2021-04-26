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Жителей Междуреченска предупредили о появлении голодных медведей

26 апреля 2021 в 09:49

В настоящий момент у хищников тяжелый период.

Вблизи Междуреченска в районе Сыркашинской горы были замечены оголодавшие медведи.

«В настоящий момент у них тяжёлый период — голод. Вышли они не по любопытству, а покушать», — рассказал старший инспектор департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Александр Гурылев в видео, опубликованном на официальной странице администрации Междуреченского городского округа.

Местных жителей призвали воздержаться от посещения данной местности в ближайшую неделю. Также рекомендовано убирать за собой мусор и не подкармливать диких животных.

 


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