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Крупный пожар на кузбасском производстве: есть пострадавшие

26 апреля 2021 в 10:31

Возгорание тушили 20 человек.

Вечером 25 апреля в селе Журавлёво Промышленновского района произошёл пожар в частном производственном здании, жилом доме и грузовом автомобиле. Инцидент произошёл на улице Набережная.

По данным МЧС, сигнал о происшествия поступил в 17:40. Через 14 минут после этого пожар был ликвидирован. Всего на месте работали 20 человек и 6 единиц техники.

«В результате пожара обгорели стены жилого дома снаружи, стены подсобки внутри и снаружи, а также стены других подсобных помещений и лесоматериал. Кроме того, полностью сгорел грузовой автомобиль. Общая площадь пожара составила 280 квадратных метров», - сообщили изданию в ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, причиной возгорания стали прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнём.

Как сообщил осведомлённый источник, также в этом пожаре есть пострадавшие. Пока информация не подтверждена.

 

Фото, видео: vk.com/inc_kuzbass


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