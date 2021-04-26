Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 апреля

Умерли два пациента.

По данным на утро 26 апреля в Кемеровской области выявили 68 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово – 14, Юрга – 9, Ленинск-Кузнецкий – 8, Кемеровский МО – 6, Киселёвск – 5, Новокузнецк – 4, Полысаево – 3, Прокопьевск – 3, Белово – 2, Берёзовский – 2, Юргинский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Анжеро-Судженск – 1, Калтан – 1, Краснобродский – 1, Междуреченск – 1, Ижморский МО – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Прокопьевский МО – 1, Промышленновский МО – 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Умерли два пациента.

У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Тяжинском округе. У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмы. Она проживала в Прокопьевске.

За весь период наблюдений в Кемеровской области зарегистрировано 34 898 случаев коронавируса: 515 человек получают медицинскую помощь, 33 724 выздоровели, 659 скончались.