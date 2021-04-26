Из Кузбасса запустили новые авиарейсы на юг

Рейсы будут выполняться два раза в неделю.

Из Кемеровской области запустили новые авиарейсы на юг. Так, в понедельник состоялся первый вылет самолёта авиакомпании Nordwind из Новокузнецка в Симферополь.

«Первый вылет рейса N4-151 состоялся утром 26 апреля», - сообщили в международном аэропорту Новокузнецка.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю. Самолёты будут вылетать из Новокузнецка по понедельникам и четвергам, а из Симферополя — по средам и воскресеньям. Из Новокузнецка рейс будет отправляться в 9:30, прибывать в 11:20 по местному времени.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 9 067 рублей.