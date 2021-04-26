В Кузбассе мужчину избили битой рядом с вокзалом

Пострадавшему сломали ребро.

На привокзальной площади станции Анжерская кузбассовец стал жертвой жестокого нападения. Мужчину ударили битой и сломали ребро.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО, пострадавший обратился в линейный отдел полиции на станции Тайга. Транспортные полицейские выяснили, что 40-летний мужчина получил травму в результате разбирательств с 34-летним жителем Анжеро-Судженска, ранее судимым за кражи и грабёж.

«Накануне вечером у подозреваемого и жены потерпевшего произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил и оскорбил женщину. Утром супруг потребовал от обидчика извинений, однако тот повёл себя агрессивно, достал из багажника автомобиля биту и нанёс оппоненту удар в область туловища», - уточнили в ведомстве.

Медики диагностировали у потерпевшего перелом ребра.

В отношении жителя Анжеро-Судженска было возбуждено уголовное дело. Нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы.