Кемеровчанка бросала мусор прямо на головы прохожих

Во дворе образовалась свалка.

Жительница Кемерова выкинула с балкона собственной квартиры огромную кучу мусора. Об этом сообщает Сибдепо.

«Происшествие имело огромный общественный резонанс. Так как две недели назад жители двора совместно с сотрудниками управляющей компании проводили там субботник. А теперь вновь требуется срочная уборка», - пишет портал.

Видео инцидента очевидцы опубликовали в социальных сетях.

По словам УК, с такой проблемой приходится сталкиваться постоянно. Жители выбрасывают пакеты с мусором из окон, оставляют пакеты в подъездах, но чтобы за полчаса устроить свалку под балконом — это впервые.

«Люди, в основном крупногабаритный мусор, мебель складируют около контейнеров. Ровно две недели назад во дворе дома пр. Комсомольский, 49 прошёл масштабный субботник. Жители и сотрудники УК навели порядок. Обидно, когда одни убирают, другие мусорят и не ценят труд. Конечно, мы уберем этот мусор», — цитирует интернет-издание официального представителя УК «Жилищник».

Отмечается, что согласно действующему законодательству собственнику за подобные деяния может грозить штраф до 2 000 рублей. Правда, как утверждают в соцсетях соседи женщины, которая попала на видео, у неё наблюдаются психические расстройства.

Фото: sibdepo.ru, УК "Жилищник"

Видео: Инцидент Кузбасс ВК