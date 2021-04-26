Прокопчанина оштрафовали за взятку врачу на 700 тысяч рублей

За оформление фиктивной инвалидности.

В Кузбассе судебные приставы взыскали уголовный штраф с жителя Прокопьевска за оформление фиктивной инвалидности.

«Прокопчанин через свою знакомую врача получил справку, подтверждающую наличие у него инвалидности второй группы. Через год действие справки закончилось, и он снова обратился за продлением подложных документов», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу.

В итоге Рудничный районный суд города Прокопьевска признал мужчину виновным в даче взятки и назначил наказание в виде штрафа в размере 700 000 рублей.

Судебные приставы МОСП по г. Прокопьевску и Прокопьевскому району УФССП России по Кемеровской области — Кузбассу ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения.

«Гражданин выплатил штраф в полном объёме», — сообщили в ведомстве.