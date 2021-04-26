При пожаре на производстве в Промышленновском районе погиб рабочий

Тело 37-летнего местного жителя обнаружили после тушения пожара.

В результате пожара в частной пилораме в Промышленновском районе погиб мужчина.

Напомним, вечером 25 апреля в селе Журавлёво Промышленновского района произошёл пожар в частном производственном здании, жилом доме и грузовом автомобиле. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

«Тело 37-летнего местного жителя спасатели обнаружили после тушения пожара. Предварительно установлено, что он работал на производстве разнорабочим. Днём в подсобном помещении кузбассовец распивал спиртное, курил», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Отмечается, что огонь в хозпостройке заметили местные жители.

«Сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, обнаружили в помещении тело мужчины», — говорится в сообщении ведомства.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.