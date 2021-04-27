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В Кемерове охранница избила ученика в школе

27 апреля 2021 в 10:14

Полиция начала проверку.

Резонансный инцидент произошел 26 апреля в кемеровской школе № 50. Сотрудница ЧОПа подняла руку на школьника.

Видео происшествия появилось в соцсетях. На кадрах видно, как женщина в форме таскает ребёнка за шкирку и наносит ему по голове несколько ударов.

По данному факту полиция начала проверку.

«В ходе мониторинга СМИ и сети интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, на которой запечатлено, как работница охранного предприятия, предоставляющего услуги общеобразовательной школе, наносит телесные повреждения ученику. Сотрудники отдела полиции «Ягуновский» УМВД России по городу Кемерово организовали проверку по данному факту», - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Место произошедшего конфликта и личности его участников установлены. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Степень причинённого вреда здоровью ребёнка определит судебная медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

 


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