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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 апреля

27 апреля 2021 в 11:19

Умерли три пациента.

По данным на утро 27 апреля в Кемеровской области выявили 69 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 17, Междуреченск — 7, Новокузнецк — 6, Юрга — 5, Осинники — 4, Прокопьевск — 4, Кемеровский МО — 4, Анжеро-Судженск — 3, Белово — 3, Киселевск — 3, Калтан — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Таштагольский МР — 2, Юргинский МО — 2, Березовский — 1, Мыски — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Мариинский МР — 1, Промышленновский МО — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Умерли три пациента.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Крапивинском районе. У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемеровском районе

Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 33 781 человек. Скончались 662 человека. На лечении остаются ещё 524 заболевших. Под наблюдением — 2 719.


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