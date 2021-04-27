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Власти Кузбасса рассказали, как пройдут религиозные праздники в регионе

27 апреля 2021 в 12:54

Нужны ли маски и социальная дистанция.

На сайте областной администрации опубликовали распоряжение губернатора Кузбасса, касающееся проведения религиозных праздников во время пандемии COVID-19.

Как отмечается в документе отмечается, все праздничные мероприятия должны пройти с соблюдением противоэпидемиологических мер. Прихожане должны держать социальную дистанцию и находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров. На гражданах должна быть защитная маска.

«В храмах и мечетях необходимо соблюдать другие санитарные меры. Например, регулярно проветривать помещения, использовать устройства обеззараживания воздуха, обрабатывать руки при входе антисептиком, регулярно дезинфицировать предметы, используемые при совершении богослужений и религиозных обрядов», - отметили в администрации.


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