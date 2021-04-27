Блог с тобой ›› Новости ›› В Кузбассе мужчина провалился под лёд

В Кузбассе мужчина провалился под лёд

27 апреля 2021 в 13:49

Инцидент произошел в районе деревни Жургавань.

В Кемеровском муниципальном округе под лёд провалился человек. По информации Агентства по защите населения и территории Кузбасса, инцидент произошёл в технологическом водоёме в районе деревни Жургавань.

«Спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда оперативно выехали на место происшествия, при помощи гидрокостюма и верёвки эвакуировали пострадавшего на берег, передали сотрудникам скорой помощи», — рассказали в агентстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.


Читайте также

Content
Власти Кузбасса рассказали, как пройдут религиозные праздники в регионе
Content o 6
Стали известны подробности избиения ученика в школе Кемерова
Content
В Кузбассе 16-летний подросток погиб от удара электротоком
Content 9c87ec10 a729 11eb b53f 5705958daaef
В Кузбассе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?