В Кузбассе мужчина провалился под лёд

Инцидент произошел в районе деревни Жургавань.

В Кемеровском муниципальном округе под лёд провалился человек. По информации Агентства по защите населения и территории Кузбасса, инцидент произошёл в технологическом водоёме в районе деревни Жургавань.

«Спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда оперативно выехали на место происшествия, при помощи гидрокостюма и верёвки эвакуировали пострадавшего на берег, передали сотрудникам скорой помощи», — рассказали в агентстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.