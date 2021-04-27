Стали известны подробности избиения ученика в школе Кемерова

Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители возбудили уголовное дело после избиения ученика в школе Кемерова. Напомним, мальчику нанесли удары сотрудница частного охранного предприятия и гардеробщица.

Как сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области, жертвой нападения стал ученик 5-го класса. Из-за нападения было принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

Сейчас следователи проверяют все доводы, опубликованные в СМИ, и устанавливают, причинён ли вред здоровью ребёнка. Также будут проанализированы причины и условия, способствовавшие конфликтной ситуации.

Отмечается, что степень причинённого вреда здоровью ребёнка определит судебная медицинская экспертиза.