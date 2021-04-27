В Кузбассе 16-летний подросток погиб от удара электротоком

Вместе с приятелями он забрался в распределительную будку.

Вечером 26 апреля в распределительной будке на территории одного из недействующих заводов было обнаружено тело подростка с характерной для поражения электротоком травмой. В региональном следственном управлении не уточнили, где именно в Кузбассе произошло ЧП, однако озвучили предварительную информацию о происшествии.

Так, по версии следствия, подросток предложил двум 15-летним приятелям забраться на территорию завода за металлическими проводами.

«Приятели отказались, тогда подросток отправился один. Спустя некоторое время друзья попробовали до него дозвониться, но не получили ответа. Они решили сходить на заброшенный завод и проверить, что произошло. Подойдя к распределительной будке, они услышали звонок телефона друга. Решив, что мог произойти несчастный случай, они позвонили в полицию», - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Прибывшие на место специалисты обесточили будку, в которой затем и было обнаружено тело подростка. Судебно-медицинский эксперт констатировал его смерть.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело. В рамках расследования уголовного дела будет установлен собственник предприятия, должна ли была охраняться территория и надлежащим ли образом была закрыта электрическая распределительная система.

По предварительным данным подросток состоял на профилактическом учёте. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: СУ СК России по Кемеровской области.