В Кузбассе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Об этом рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Во вторник, 27 апреля, в Кузбассе стартовали акции «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Чистый обелиск» и «Ветеран живёт рядом». О традиционных и новых акциях, проходящих в регионе в преддверии Дня Победы, рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Мероприятия призваны напомнить о подвигах кузбассовцев.

«Ещё одну традицию мы хотим заложить в этом году. Вчера в отдел военной истории Кузбасского краеведческого музея поступили боевые знамёна 237-й стрелковой Пирятинской и 376-й стрелковой Кузбасско-Псковской Краснознамённых дивизий. Обе формировались в Кузбассе, поэтому для нас важно было добиться передачи знамён на хранение. Теперь эти реликвии на исторической родине, и в День Победы кузбассовцы смогут увидеть их в Новокузнецке и Кемерове», — поделился губернатор.

Также в рамках акции «Георгиевская ленточка» в городах и районах области планируется раздать более 500 000 таких напоминаний — символов Победы.

Фото: vk.com/tsivilev42