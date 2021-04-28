Житель Прокопьевска напал с ножом на посетителя магазина

Злоумышленник задержан на месте.

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны на торговом объекте задержали 30-летнего мужчину, который нанёс ножевое ранение посетителю магазина.

«Прибывшие в дневное время на сигнал тревоги росгвардейцы в торговую точку по улице 40 лет Октября задержали на месте происшествия мужчину, который конфликтовал с 36-летним местным жителем из-за уличной ссоры. В результате подозреваемый проследовал за горожанином в магазин и нанес ему ножевое ранение», - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Задержанный для дальнейшего разбирательства доставлен в органы внутренних дел. Для оказания помощи потерпевшему вызвали бригаду медицинской помощи.