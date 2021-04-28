Нам 21! Благотворительный Фонд помощи "Доброе Дело" отметил День рождения

26 апреля 2021 г. Некоммерческой Организации Благотворительный Фонд помощи "Доброе дело" исполнился 21 год. По традиции в честь праздника "Доброе Дело" организовал Благотворительный Вечер, целью которого было собрать деньги на лечение больного ребенка.

За 21 год работы небольшая группа неравнодушных людей превратила Фонд в серьезную организацию, которая благотворительностью объединяет группу компаний. Сегодня Фонд работает по нескольким направлениям и оказывает помощь различным категориям населения.

"Основная цель, которую учредители Фонда ставили перед собой в 2000 году, - помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Создание Благотворительного Фонда помощи "Доброе Дело" стало первой попыткой продумать систему помощи, объединить усилия, привлечь средства единомышленников для оказания помощи социально незащищенным слоям населения", - рассказала Елена Колесник, директор и соучредитель Благотворительного Фонда помощи "Доброе Дело".

Благодаря пожертвованиям самых разных людей Благотворительный Фонд помощи "Доброе Дело" помог сотням кузбассовцев. Это и адресная помощь людям с ограниченными возможностями, помощь детским домам, школам-интернатам, тяжелобольным людям, медицинским учреждениям, ветеранам.

Сегодня Благотворительный Фонд «Доброе Дело» работает по программам/проектам: «Добрые вещи в добрые руки», «Детям Кузбасса», «Достойная старость», «Добрая корзина» и др.

А накануне своего Дня рождения, 20 апреля, по доброй традиции Фонд организовал Благотворительный Вечер. Мероприятие прошло под девизом "21 год Делаем Добро".

«ДЕЛАЙ ЧТО МОЖЕШЬ С ТЕМ, ЧТО ИМЕЕШЬ, ТАМ, ГДЕ ТЫ ЕСТЬ!»

В рамках вечера был организован благотворительный аукцион, все собранные денежные средства от которого будут переданы на лечение девочке, подопечной Фонда "Доброе Дело".

Все было от души! Поздравления, Благодарственные письма, добрые слова, творческие подарки…

«Благодарность очень важна. Поэтому 7 лет назад мы решили праздновать день рождения фонда. Праздновать с теми людьми, кто помогает нам делать добрые дела. Благодарить, общаться и, конечно, намечать новые добрые проекты. Гости фонда - партнеры, друзья, коллеги, единомышленники. Всех наших друзей собрать сложно, и спасибо всем, кто нашел время на Доброе Дело! Это очень ценно. Приятно, что наш благотворительный вечер посетили Анна Евгеньевна Цивилева, председатель Совета по вопросам попечительства, и Ирина Федоровна Федорова, депутат Парламента Кузбасса, Член Совета», - отметила Елена Колесник.

Стоит отметить, что с Советом у фонда несколько общих благотворительных проектов, и здесь всегда рады плодотворному сотрудничеству.

«И как всегда, мы провели Благотворительный аукцион. Собранные от продажи картин средства пойдут на лечение подопечной фонда Маши Архиповой», - подытожила директор и соучредитель Благотворительного Фонда помощи "Доброе Дело".

Присоединяйтесь! Сделаем Добро Вместе!

Более подробная информация о Фонде на сайте: dobroedelo42.ru