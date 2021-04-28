Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 апреля

Скончался один пациент.

По данным на утро 28 апреля в Кемеровской области выявили 67 новых случаев заражения COVID-19.

«Кемерово — 21, Новокузнецк — 7, Междуреченск — 4, Осинники — 4, Юрга — 4, Анжеро-Судженск — 3, Березовский — 3, Калтан — 2, Киселевск — 2, Ленинск-Кузнецкий — 2, Кемеровский МО — 2, Промышленновский МО — 2, Белово — 1, Краснобродский — 1, Мыски — 1, Полысаево — 1, Прокопьевск — 1, Тайга — 1, Ленинск-Кузнецкий МО — 1, Мариинский МР — 1, Таштагольский МР — 1, Топкинский МО — 1, Яшкинский МО — 1», — рассказали в оперштабе о географии распространения.

Умер один пациент.

У мужчины 1935 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

За минувшие сутки зарегистрировано 54 новых случаев выздоровления. Всего в Кузбассе за время пандемии от COVID-19 вылечились 33 835 человек. Скончались 663 человека. На лечении остаются ещё 536 заболевших. Под наблюдением — 2 522.