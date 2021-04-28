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В Кузбассе мужчина сразился с медведями и победил их

28 апреля 2021 в 12:39

Он решил защитить свою собаку.

Департамент по охране объектов животного мира попросил жителей Междуреченска хотя бы неделю избегать посещения Сыркашинской горы, так как на горе были замечены голодные косолапые.

Однако если люди тщательно избегали встречи с животными, сами голодные звери направились в людские жилища. Об этом сообщает Сибдепо.

«По данным администрации Междуреченского района, медведи напали на собаку. Защитить четвероногого друга решился хозяин. Медведь не хотел так просто отпускать свою добычу и разорвал лапой верхнюю одежду на мужчине», - пишет портал.

Инспектору пришлось выстрелить. В результате были убиты два медведя-подростка.

 

Видео: https://kemerovo.tsargrad.tv


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