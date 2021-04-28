Житель Мариинска попал под суд за попытку помочь другу

Его задержали прямо в здании почты.

25-летний житель Мариинска попал в под суд и получил наказание за заказ в интернете из Белоруссии анаболических стероидов, два из которых содержали в своём составе запрещённые сильнодействующие вещества. Парень хотел купить препараты себе и помочь «раскачаться» другу.

«Получить посылку он не успел по независящим от него обстоятельствам, так как после начала заполнения бланка почтового извещения был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Кемеровской области. При этом подсудимый, исходя из показаний свидетелей, успел уничтожить бланк почтового извещения, съев его», — сообщили в Мариинском городском суде.

Стоит отметить, что на момент задержания и на момент суда парень являлся сотрудником одного из исправительных учреждений Мариинска.

В судебном заседании подсудимый виновным себя не признал. Пояснил, что на момент заказа не знал, что сильнодействующие вещества будут перемещаться через границу Российской Федерации, поскольку сайт, на котором он заказывал препараты, не был заблокирован и был русскоязычным. Также он проверял список сильнодействующих веществ и не обнаружил в нём заказанные им препараты.

В итоге суд признал кузбассовца виновным в покушении на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере, а также в совершении контрабанды сильнодействующих веществ, и назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, постановив считать данное наказание условным с испытательным сроком 3 года.