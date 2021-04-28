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Стало известно, когда закончится строительство кафе на набережной в Кемерове

28 апреля 2021 в 13:21

Ранее появилась информация, что кафе начнёт работу летом 2021-го.

Застройщик кафе на Притомской набережной объяснил, почему объект не удалось сдать в ноябре прошлого года, как это планировалось изначально. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Напомним, кафе на набережной начали строить в октябре 2019-го. Сначала его планировали открыть летом 2020 года. Затем открытие было сдвинуто на осень. В итоге появилась информация, что кафе начнёт работу летом 2021-го.

«По словам директора ООО «Промышленные ресурсы» Евгения Мордовина, на ситуацию повлияли коронавирус и закрытые границы, из-за которых часть нужного оснащения строители не смогли получить вовремя. В частности, панорамные окна пришли в Кемерово только в ноябре, а монтировать их в сильные морозы, которые выдались этой зимой, было невозможно», - пишет издание.

По словам застройщика, задержка вполне нормальна для такого крупного объекта.

«Ничего страшного, в июне этого года сдадим кафе. Сейчас там идёт монтаж кухонного оборудования, отделка внутренняя идёт, мебель заказана, вентиляция уже готова», — рассказал директор компании-застройщика в интервью NGS42.RU.

 


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