В Новокузнецке пьяный мужчина разбил окно детского сада и проник внутрь

Причину поступка он назвать не смог.

В Новокузнецке мужчина в нетрезвом состоянии разбил окно детского сада и проник внутрь здания. Инцидент произошёл в дошкольном учреждении на проспекте Строителей.

Его задержали сотрудники Росгвардии.

«Бойцы Росгвардии прибыли по сигналу «тревога» и встретили сторожа. Тот пояснил, что в здание проник неизвестный. Стражи порядка нашли мужчину в одном из помещений, где он прятался», - сообщили в областном Управлении Росгвардии.

Выяснилось, что 43-летний житель Юрги прибыл в Новокузнецк для заработка. По предварительным данным, он разбил окно первого этажа, чтобы попасть внутрь. Причину поступка он назвать не смог.

Дебошира передали полиции.