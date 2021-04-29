В Кузбассе несколько рек вышли из берегов рядом с домами

Оперативные мобильные группы круглосуточно патрулируют территорию.

На малых реках Кийзак, Тетенза, Игаза произошёл подъём уровня воды. В низине оказались подтопленными земельные участки.

Оперативные мобильные группы круглосуточно патрулируют территорию. В случае подтопления жилых домов готов к работе пункт временного размещения людей на базе СОК «Олимпиец». Дежурит необходимый для доставки людей автотранспорт.

«Жилые постройки остались невредимы. Металлический мост для пешеходов продолжает функционировать», - рассказали в пресс-службе администрации Мысков.