В Кузбассе несколько рек вышли из берегов рядом с домами

Оперативные мобильные группы круглосуточно патрулируют территорию.
На малых реках Кийзак, Тетенза, Игаза произошёл подъём уровня воды. В низине оказались подтопленными земельные участки.
Оперативные мобильные группы круглосуточно патрулируют территорию. В случае подтопления жилых домов готов к работе пункт временного размещения людей на базе СОК «Олимпиец». Дежурит необходимый для доставки людей автотранспорт.
«Жилые постройки остались невредимы. Металлический мост для пешеходов продолжает функционировать», - рассказали в пресс-службе администрации Мысков.
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