Блог с тобой ›› Новости ›› Опубликована схема отключения горячей воды в Ке...

Опубликована схема отключения горячей воды в Кемерове

29 апреля 2021 в 12:45

Потребителей левого берега разделили всего на 2 группы.

Появилась предварительная карта-схема отключения горячей воды в Кемерове. На ней обозначены районы, группы потребителей и сроки отключения воды для каждой группы.

«Это первая из двух карт. Вторая, более детальная, с информацией об улицах и конкретных номерах домов для каждой группы, появится позднее», - сообщили в Сибирской генерирующей компании,

Гидравлические испытания сетей начнутся 17 мая. В этом году в порядке эксперимента всех жителей левобережной части города поделят всего на две группы.

Отключение воды не превысит 14 суток.

 


Читайте также

Content 4d4e9e90c825f7e6cb1993af5829938b xl
Житель Мариинска попал под суд за попытку помочь другу
Content cafe
Стало известно, когда закончится строительство кафе на набережной в Кемерове
Content 3199dac03b3b951cb3c528fa51f33158 xl
В Новокузнецке пьяный мужчина разбил окно детского сада и проник внутрь
Content e1286ee86e6d6f1e62d5f273bca654d3 lg93773b
В Кузбассе несколько рек вышли из берегов рядом с домами

Комментарии

Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Войдите или авторизуйтесь через социальные сервисы 
Как сюда попасть?