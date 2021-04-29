Опубликована схема отключения горячей воды в Кемерове

Потребителей левого берега разделили всего на 2 группы.

Появилась предварительная карта-схема отключения горячей воды в Кемерове. На ней обозначены районы, группы потребителей и сроки отключения воды для каждой группы.

«Это первая из двух карт. Вторая, более детальная, с информацией об улицах и конкретных номерах домов для каждой группы, появится позднее», - сообщили в Сибирской генерирующей компании,

Гидравлические испытания сетей начнутся 17 мая. В этом году в порядке эксперимента всех жителей левобережной части города поделят всего на две группы.

Отключение воды не превысит 14 суток.