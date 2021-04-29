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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 29 апреля

29 апреля 2021 в 11:18

Умер один человек.

На утро 29 апреля в Кемеровской области ещё у 65 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 23, Новокузнецк — 7, Осинники — 5, Ленинск-Кузнецкий — 4, Юрга — 4, Берёзовский — 3, Калтан — 3, Междуреченск — 3, Кемеровский округ — 3, Анжеро-Судженск — 2, Промышленновский округ — 2, Таштагольский район — 2, Мариинский район — 1, Новокузнецкий район — 1, Чебулинский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

Умер один пациент.

У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Тайге.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 35 009 случаев коронавируса: 544 человека получает медицинскую помощь, 33 891 выздоровели, 664 скончались.


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