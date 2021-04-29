Избившую ученика охранницу в кемеровской школе отстранили от работы

Подробности случившегося установили сотрудники прокуратуры.

Прокуратура озвучила итоги проверки по факту избиения ученика пятого класса в школе Кемерова.

Так, по данным надзорного ведомства, причинами и условиями, из-за которых произошёл инцидент, стало неисполнение администрацией образовательного учреждения и самой охранницей своих должностных обязанностей.

«После проверки прокурор Заводского района внёс представления начальнику управления образования администрации Кемерова и руководителю ООО «Агентство охраны «Арсенал», - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что охранницу отстранили от работы в школе.