На майских выходных в Кемерове изменится расписание общественного транспорта

А после пасхальной службы организуют дополнительные ночные рейсы.

В Кемерове в связи с длинными выходными с 1 по 10 мая на «выходное» расписание переходит и общественный транспорт города.

Как сообщили в УЕЗТУ города, в праздничные дни с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая общественный транспорт будет ходить по расписанию воскресного дня. В нерабочие дни с 4 по 7 мая — по расписанию субботы.

Уточнить расписание можно на сайте УЕЗТУ или многоканальному телефону справочно-информационной службы (3842) 57-46-57.

Кроме того, 2 мая после пасхальной службы для кемеровчан организуют дополнительные ночные рейсы. В это время в рейс выйдут следующие маршруты:

трамвай № 1: остановка «Собор» — ул. Соборная — ул. Сибиряков-Гвардейцев — ул. Терешковой, остановка «ЗХВ» — 1 единица;

трамвай № 1: остановка «Собор» — ул. Соборная — пр. Ленина — ул. Дзержинского — ул. Ноградская, остановка «КЭМЗ» — 1 единица.

трамвай № 5: остановка «Собор» — ул. Соборная — пр. Ленина — пр. Кузнецкий — ул. Автозаводская — ул. Космическая — ул. Радищева — ул. 4-я Цветочная — остановка «посёлок Южный» — 1 единица.

Также будут запущены автобусы по направлениям: