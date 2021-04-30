Власти Кузбасса планируют вернуть льготы для пенсионеров в общественном транспорте

Губернатор Кузбасса назвал условие для возобновления бесплатного проезда.

В мае в Кемеровской области планируется возобновить бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров. Напомним, льгота была приостановлена в 2020 году. По словам губернатора Сергея Цивилёва, она вернётся при соблюдении одного условия — масочного режима.

«Учитывая стабильную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом, было принято решение возобновить для них право бесплатного проезда. Хочу подчеркнуть, что люди старше 60 лет входят в группу риска по заболеваемости, поэтому в автобусах, троллейбусах, трамваях им особенно важно пользоваться масками. Кроме того, рекомендую поставить вакцину от коронавируса, это самый надёжный способ избежать заражения», — отметил глава региона.

Льготный проезд будет действовать с понедельника по четверг в городских и пригородных автобусах, а также электропоездах пригородного сообщения. Так как 1 и 2 мая выпадают на выходные, то в 2021 году льготный проезд начнёт действовать с 3 мая. Продлятся льготы на проезд до 1 октября.